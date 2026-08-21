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JPNN.com Jakarta Politik Bahlil Lahadalia Sebut Program Presiden Prabowo Sejalan dengan Roh Golkar

Bahlil Lahadalia Sebut Program Presiden Prabowo Sejalan dengan Roh Golkar

Jumat, 21 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Bahlil Lahadalia Sebut Program Presiden Prabowo Sejalan dengan Roh Golkar - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidatonya pada Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua kadernya mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Kami meminta semua kader partai, baik di eksekutif maupun di legislatif, sungguh-sungguh dan totalitas mendukung arah kebijakan pemerintah tersebut,” kata Bahlil, Selasa (18/8).

Bahlil menilai kebijakan yang disampaikan pemerintah melalui Nota Pengantar RAPBN sejalan dengan arah kebijakan politik Partai Golkar.

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Menurut Bahlil, sebagian besar program pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Hampir semuanya adalah program prorakyat," ujarnya.

Bahlil juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

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Menurut Bahlil, arah kebijakan yang pemerintah sejalan dengan roh Partai Golkar.

"Ini sejalan dengan roh arah kebijakan politik Partai Golkar," tutur Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua kadernya mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
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TAGS   bahlil lahadalia golkar presiden prabowo prabowo subianto

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