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JPNN.com Jakarta Politik Menhan Sebut MRO Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat Tempur TNI AU

Menhan Sebut MRO Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat Tempur TNI AU

Kamis, 20 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Menhan Sebut MRO Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat Tempur TNI AU - JPNN.com Jakarta
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (ketiga kiri), Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan (tengah), Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi (ketiga kanan), dan pejabat lainnya dalam Penyerahan Pesawat C-130H A-1319 hasil modernisasi dari GMF kepada Kementerian Pertahanan di Tangerang, Banten, Rabu (19/8/2026). Foto: ANTARA/Harianto

jakarta.jpnn.com - Fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules se-Asia di Bandara Kertajati, Jawa Barat, akan menjadi tempat perawatan dan pemeliharaan utama pesawat tempur TNI AU.

Hal itu diungkapkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat rapat bersama jajaran PT Dirgantara Indonesia (PT.DI) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di dalam pesawat Hercules C-130, Rabu (19/8).

"Ke depan bagaimana pemeliharaan pesawat tempur ini bisa juga kita lakukan secara berdiri sendiri," kata Sjafrie.

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Sjafrie mengatakan rencana untuk melakukan pemeliharaan pesawat tempur secara mandiri sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, industri dirgantara dalam negeri sudah memiliki modal yang kuat untuk melakukan hal tersebut.

Salah satu modal yang telah dikantongi ialah keberhasilan perusahaan dalam negeri, yakni PT. GMF dalam melakukan pemeliharaan kelas berat pesawat Hercules untuk pertama kali.

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Keberhasilan itu, kata dia, menandakan industri dalam negeri telah mengalami peningkatan kualitas di bidang teknologi dan sumber daya manusia.

Sjafrie menambahkan keberhasilan itu pula yang menjadikan PT GMF dan PT DI sebagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan MRO Kertajati.

Bandara Kertajati, Jawa Barat, akan menjadi tempat perawatan dan pemeliharaan utama pesawat tempur TNI AU.
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TAGS   MENHAN bandara kertajati pesawat tni au

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