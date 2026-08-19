BGN dan Kemendagri Integrasikan Data Dukcapil agar Penerima MBG Makin Tepat Sasaran, Sudaryono Siap Kerja Sama dengan Siapa Pun

jakarta.jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan integrasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penerima manfaat bisa diidentifikasi secara individual sekaligus mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.

“Jadi, tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tetapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.

Data Dukcapil diharapkan bisa membantu BGN memperoleh basis data penerima MBG yang lebih akurat, termasuk untuk kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.

Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk menerapkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat.

Dengan prinsip tersebut, pendataan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara jelas dan tidak masuk dalam daftar penerima secara berulang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola MBG.

Data kependudukan yang terus diperbarui bisa digunakan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.