Presiden Prabowo Minta Panglima TNI Siapkan Tim Khusus untuk Atasi Karhutla

jakarta.jpnn.com - Pemerintah terus berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menyampaikan permintaan khusus kepada TNI.

Prabowo meminta TNI menyiapkan tim khusus untuk menjangkau lokasi karhutla yang sulit diakses pasukan darat.

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Presiden Prabowo meminta Panglima TNI Agus Subiyanto menguji coba pengerahan Tim Alfa.

Tujuannya ialah untuk mendukung operasi penanganan karhutla.

"Saya mau tanya, Panglima TNI, apa bisa diuji coba juga Tim Alfa di sini?" kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Senin (24/8).

Untuk memperkuat operasi pemadaman, Prabowo juga meminta penambahan helikopter water bombing di Sumatera Selatan.

Prabowo juga menginstruksikan agar helikopter TNI yang tersedia dapat segera dikerahkan untuk membantu pemadaman.