Jelang Demo 27 Agustus, Ketua DPP KNPI Ajak Pemuda Kedepankan Konstitusi dan Hukum

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Nasir mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan data, argumentasi, konstitusi, dan hukum dalam menyampaikan aspirasi terkait rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Nasir menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Karena itu, rencana aksi harus ditempatkan dalam koridor hukum serta prinsip penyampaian pendapat secara damai.

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"Setiap aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus ditempatkan dalam koridor hukum serta prinsip penyampaian pendapat secara damai," ujar Muhammad Nasir, Rabu (26/8).

Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam rencana aksi tersebut merupakan persoalan publik yang relevan dengan kepentingan masyarakat luas.

Di antaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

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Namun, Nasir mengingatkan seluruh pihak memperoleh informasi yang utuh dan terverifikasi mengenai perkembangan setiap isu yang dibawa.

Dia meminta perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah tidak berkembang menjadi penyebaran informasi menyesatkan, provokasi, ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.