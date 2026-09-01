DPR Minta Polri Usut Tuntas Kematian Bambang Setiawan

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri mengusut tuntas kematian Bambang Setiawan saat kerusuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi,” kata Abdullah, Senin (31/8).

Dia berharap kepolisian mengusut pelaku dan pihak-pihak di belakang layar.

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“Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah?” kata Abdullah.

Abdullah berharap pengusutan tidak hanya berlaku untuk pelaku.

“Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Abdullah.

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Menurut dia, penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Abdullah menekankan bahwa penegakan keamanan dalam aksi demonstrasi merupakan kewenangan Polri.