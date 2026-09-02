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JPNN.com Jakarta Politik Seskab Teddy: Presiden Prabowo Minta Babinsa Beri Edukasi soal Karhutla

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Minta Babinsa Beri Edukasi soal Karhutla

Rabu, 02 September 2026 – 09:00 WIB
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Minta Babinsa Beri Edukasi soal Karhutla - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Kabinet/aa.

jakarta.jpnn.com - Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta prajurit TNI ikut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menyampaikan permintaan khusus kepada anggota babinsa.

Teddy menjelaskan hal itu menjadi perhatian Presiden Prabowo saat menggelar pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8).

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Pertemuan itu dihadiri Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Sekretaris Negara.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Teddy, Minggu (30/8).

Menurut Teddy, Presiden Prabowo ingin edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan itu diberikan langsung kepada masyarakat di tingkat desa melalui Babinsa.

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Selain karhutla, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana.

Antara lain pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta prajurit TNI ikut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya karhutla
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto teddy indra wijaya karhutla

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