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JPNN.com Jakarta Politik Mahasiswi Indonesia di Rusia Bangga Bertemu Presiden Prabowo

Mahasiswi Indonesia di Rusia Bangga Bertemu Presiden Prabowo

Kamis, 03 September 2026 – 09:00 WIB
Mahasiswi Indonesia di Rusia Bangga Bertemu Presiden Prabowo - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan mahasiswa Indonesia saat tiba dalam kunjungan kerja di Vladivostok, Rusia, Rabu (2/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo/aa.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan dari mahasiswa Indonesia ketika tiba di Rusia.

Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu tamu pada Eastern Economic Forum (EEF) kesebelas.

Mahasiswi bernama Manik Kusuma Ningtias berharap kunjungan Prabowo membuka lebih banyak peluang kerja sama antara Rusia dengan Indonesia.

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Manik merupakan mahasiswi Indonesia yang tengah menempuh pendidikan S2 bidang Teknik Transportasi di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia.

"Harapan saya dengan hadirnya Bapak di salah satu forum ekonomi terbesar di Rusia ini, ke depannya akan lebih banyak lagi kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Rusia," kata Manik, Rabu (2/8).

Dia mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

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"Sebagai salah satu mahasiswa yang ada di kampus ini, saya sangat bangga,” kata Manik.

Pertemuan tersebut merupakan pengalaman pertamanya berkomunikasi dan berjabat tangan dengan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan dari mahasiswa Indonesia ketika tiba di Rusia.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto mahasiswi rusia

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