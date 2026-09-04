Dahnil Anzar Sebut Prabowo Presiden yang Tepat bagi Indonesia

jakarta.jpnn.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan pujian setinggi langit kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dahnil, Prabowo merupakan presiden yang tepat bagi Indonesia.

"Presiden Prabowo itu pemimpin Indonesia di waktu yang sangat tepat menurut saya,” kata Dahnil, Rabu (2/9).

Dahnil menilai saat ini Indonesia sedang menghadapi ketidakpastian global.

“Pada saat anarkisme dunia tidak bisa dikendalikan dan tidak mudah dikendalikan, Pak Prabowo itu memimpin Indonesia," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan kondisi dunia saat ini ditandai meningkatnya ketegangan dan konflik antarnegara.

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Kondisi itu membutuhkan kepemimpinan yang mampu melihat persoalan dalam perspektif jangka panjang.

Menurut dia, Prabowo memiliki karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan melihat persoalan jauh ke depan.