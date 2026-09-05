Tolak Muswil Ulang Hari Ini, 14 PC IKA UT Seluruh Sumut Boikot Agenda Ilegal PP

jakarta.jpnn.com - Jajaran 14 Pengurus Cabang (PC) IKA UT kabupaten/kota di Sumatera Utara memboikot dan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) Ulang IKA-UT Medan yang berlangsung pada hari ini, Sabtu (5/9).

Mereka menilai agenda ity ilegal, cacat prosedur, dan tidak sesuai AD/ART.

Muswil I PW IKA-UT Medan sendiri telah menetapkan Sujanna Astuti Siregar sebagai ketua terpilih secara aklamasi di Tapanuli Tengah pada Mei 2026.

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Penolakan ini didukung penuh oleh mantan Ketua PW IKA UT Medan sekaligus Penanggung Jawab Muswil I Tapteng Syarfi Hutauruk.

Ketua Panitia Muswil I Siti Zubaidah juga memberikan penolakan.

Sebanyak 14 pengurus cabang IKA UT seluruh Sumut juga sudah mengeluarkan tiga pernyataan sikap pada hari ini.

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Pertama, menolak seluruh hasil dan kepengurusan dari muswil ulang hari ini.

Kedua, menyerukan seluruh alumni di daerah menolak hasil rekayasa inkonstitusional.