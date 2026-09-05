Tolak Muswil Ulang Hari Ini, 14 PC IKA UT Seluruh Sumut Boikot Agenda Ilegal PP
jakarta.jpnn.com - Jajaran 14 Pengurus Cabang (PC) IKA UT kabupaten/kota di Sumatera Utara memboikot dan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) Ulang IKA-UT Medan yang berlangsung pada hari ini, Sabtu (5/9).
Mereka menilai agenda ity ilegal, cacat prosedur, dan tidak sesuai AD/ART.
Muswil I PW IKA-UT Medan sendiri telah menetapkan Sujanna Astuti Siregar sebagai ketua terpilih secara aklamasi di Tapanuli Tengah pada Mei 2026.
Penolakan ini didukung penuh oleh mantan Ketua PW IKA UT Medan sekaligus Penanggung Jawab Muswil I Tapteng Syarfi Hutauruk.
Ketua Panitia Muswil I Siti Zubaidah juga memberikan penolakan.
Sebanyak 14 pengurus cabang IKA UT seluruh Sumut juga sudah mengeluarkan tiga pernyataan sikap pada hari ini.
Pertama, menolak seluruh hasil dan kepengurusan dari muswil ulang hari ini.
Kedua, menyerukan seluruh alumni di daerah menolak hasil rekayasa inkonstitusional.
Jajaran 14 Pengurus Cabang (PC) IKA UT kabupaten/kota di Sumatera Utara memboikot dan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) Ulang IKA-UT Medan
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