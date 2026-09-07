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Presiden Prabowo Sebut Anggaran Mitigasi Bencana Harus Ditingkatkan

Senin, 07 September 2026 – 21:00 WIB
Presiden Prabowo Sebut Anggaran Mitigasi Bencana Harus Ditingkatkan - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Foto: ANTARA/BPMI Setpres-Laily Rachev

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan.

Menurut Prabowo Subianto, penambangan anggaran itu merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di Indonesia.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo saat membuka rapat terbatas penanganan bencana alam di Indonesia melalui konferensi video, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).

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Prabowo Subianto mengatakan kejadian kali ini merupakan pelajaran bagi dirinya.

“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai bencana.

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Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto bencana anggaran

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