Belajar Memimpin Perubahan, Memenangi Masa Depan

jakarta.jpnn.com - Dua puluh lima tahun cukup untuk melihat bagaimana gagasan kepemimpinan lahir, diuji, dan diwariskan.

Setiap generasi menghadapi tantangan berbeda, tetapi nilai dasarnya tetap sama: berpihak kepada rakyat, membaca perubahan, dan berani mengambil keputusan.

Indonesia melewati satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan berbagai tantangan.

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Demokrasi dikonsolidasikan, ekonomi dijaga di tengah krisis global, perdamaian Aceh diwujudkan, dan posisi Indonesia di dunia diperkuat.

Kini tantangannya berubah: ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi, kompetisi ekonomi, dan tuntutan terhadap pemerintahan berkualitas.

Dalam perubahan itulah regenerasi kepemimpinan menjadi penting. Bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan membawa nilai yang telah teruji untuk menjawab persoalan baru.

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Sejak bergabung dengan Partai Demokrat pada 2011, saya berkesempatan menyaksikan proses regenerasi itu sekaligus menjalaninya dari bawah.

Perjalanan saya dimulai sebagai kader di Jawa Timur pada masa kepemimpinan Ketua Umum SBY hingga kini di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).