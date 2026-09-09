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50 Ribu Buruh Akan Kawal Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 09 September 2026 – 21:00 WIB
50 Ribu Buruh Akan Kawal Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan - JPNN.com Jakarta
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar konferensi pers terkait aksi yang akan digelar pada Kamis (10/9/2026). Foto: ANTARA/HO-KBPBI

jakarta.jpnn.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan mengerahkan anggotanya untuk mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Kamis (10/9).

Sekitar 50 ribu buruh yang tergabung dalam KBPBI akan melakukan aksi serentak di berbagai daerah.

"Tanggal 10 September 2026, kami akan melakukan aksi pengawalan di berbagai daerah di Indonesia," kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Rabu (9/9).

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Sunarno menjelaskan aksi akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia.

“Setidaknya ada 30 daerah kota/kabupaten yang akan melakukan aksi turun ke jalan,” ujar Sunarno.

Aksi tersebut akan berlangsung di antaranya di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

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Aksi juga akan digelar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara.

Selain itu, demonstrasi juga akan digelar di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan mengerahkan anggotanya untuk mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
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TAGS   RUU KETENAGAKERJAAN buruh AKSI demonstrasi

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