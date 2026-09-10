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JPNN.com Jakarta Politik Antisipasi Karhutla di Papua, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor

Antisipasi Karhutla di Papua, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor

Kamis, 10 September 2026 – 07:35 WIB
Antisipasi Karhutla di Papua, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi karhutla. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat terjadi selama periode musim kering.

Penguatan langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terarah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait.

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Sinergi ini diarahkan untuk memastikan potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini sekaligus mempercepat respons apabila muncul titik api di wilayah Papua.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai kesiapan sejak awal penting karena kondisi musim kering pada Agustus hingga November berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Pemantauan lapangan juga diperlukan untuk mengenali titik-titik yang memiliki kerawanan sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum api berkembang.

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“Karena itu, hari ini kami mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Matius D. Fakhiri.

Selain kondisi cuaca, aktivitas pembukaan lahan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.

Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
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TAGS   karhutla papua pemerintah kebakaran

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