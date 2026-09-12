Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS di India, Indonesia Anggota Penuh

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di India pada 12-13 September 2026.

Indonesia merupakan anggota penuh dalam keanggotaan BRICS.

Anggota penuh menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk memperkuat peran aktif dalam kerja sama multilateral.

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Keikutsertaan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif.

Selain itu, juga memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerja sama antarnegara berkembang.

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Pertemuan tersebut juga diharapkan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, serta perdagangan.

Presiden Prabowo tiba di New Delhi, India pada Jumat (11/9) pukul 22.00 waktu setempat.