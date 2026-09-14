Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bawa 3 Pesan Utama di KTT BRICS 2026

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama dalam KTT BRICS 2026.

Pesan pertama yang dibawa Presiden Prabowo ialah kemandirian nasional.

Sementara itu, pesan kedua yang dibawa Prabowo ialah persatuan Global South.

Pesan ketiga yang dibawa Prabowo Subianto ialah penguatan kerja sama BRICS.

“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, pangan, energi, dan pendidikan,” kata Teddy, Senin (14/9).

Teddy menjelaskan, dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu,” kata Teddy.

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Menurut Teddy, pesan pertama Presiden menitikberatkan pada pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional.

Hal itu dimulai dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.