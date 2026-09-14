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JPNN.com Jakarta Politik Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bawa 3 Pesan Utama di KTT BRICS 2026

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bawa 3 Pesan Utama di KTT BRICS 2026

Senin, 14 September 2026 – 15:00 WIB
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bawa 3 Pesan Utama di KTT BRICS 2026 - JPNN.com Jakarta
Presiden RI Prabowo Subianto dalam sesi terbuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi,Â India, Minggu (13/9/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama dalam KTT BRICS 2026.

Pesan pertama yang dibawa Presiden Prabowo ialah kemandirian nasional.

Sementara itu, pesan kedua yang dibawa Prabowo ialah persatuan Global South.

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Pesan ketiga yang dibawa Prabowo Subianto ialah penguatan kerja sama BRICS.

“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, pangan, energi, dan pendidikan,” kata Teddy, Senin (14/9).

Teddy menjelaskan, dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu,” kata Teddy.

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Menurut Teddy, pesan pertama Presiden menitikberatkan pada pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional.

Hal itu dimulai dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama dalam KTT BRICS 2026.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto teddy indra wijaya brics

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