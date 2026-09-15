Rosan Roeslani Yakin Suahasil Nazara Bawa Dampak Positif bagi Perekonomian Indonesia

jakarta.jpnn.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut positif penunjukan Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan.

Rosan meyakini Suahasil Nazara akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu keyakinan Rosan Roeslani ialah tentang fiskal Indonesia.

"Pak Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif,” kata Rosan, Senin (14/9).

Menurut Rosan, Suahasil Nazara mempunyai latar belakang yang bagus.

“Beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama," kata Rosan.

Rosan tidak mempermasalahkan pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung saat pengalihan pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

"Tadi sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kami akan segera duduk bareng," kata Rosan.