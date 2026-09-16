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JPNN.com Jakarta Politik Wakil Ketua Komisi X DPR Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang Angka Suahasil Nazara Jadi Menkeu

Wakil Ketua Komisi X DPR Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang Angka Suahasil Nazara Jadi Menkeu

Rabu, 16 September 2026 – 12:00 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang Angka Suahasil Nazara Jadi Menkeu - JPNN.com Jakarta
Suahasil Nazara menyampaikan sambutan usai dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom/am.

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

Dolfie meyakini Prabowo sudah mempertimbangkan keputusan dengan matang.

Menurut Dolfie, Prabowo memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri.

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"Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden," kata Dolfie di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, Prabowo sebagai Kepala Negara berhak merombak atau me-reshuffle susunan kabinet pemerintahannya. 

Dia pun menyerahkan sepenuhnya penunjukan Suahasil sebagai Menkeu yang menjadi mitra kerjanya di Komisi XI DPR.

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Dia meminta agar sosok yang dipilih Presiden itu dapat menjalankan penugasan pemerintahan dalam mengawal perbaikan-perbaikan ekonomi tanah air ke depannya.

"Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).
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TAGS   prabowo subianto presiden prabowo dpr suahasil nazara

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