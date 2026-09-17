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JPNN.com Jakarta Politik PP HIMMAH: Sudah Banyak Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kekurangan Harus Dibenahi Bersama

PP HIMMAH: Sudah Banyak Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kekurangan Harus Dibenahi Bersama

Kamis, 17 September 2026 – 16:00 WIB
PP HIMMAH: Sudah Banyak Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kekurangan Harus Dibenahi Bersama - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato pada Akad Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan arah yang lebih jelas, terutama dalam agenda penguatan kemandirian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan capaian pemerintah perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa berhenti melakukan evaluasi.

Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan dan kerja bersama.

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“Dua tahun Pak Presiden Prabowo dan para menterinya telah bekerja ekstra dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Karena itu, dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Indonesia,” ujar Abdul Razak di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan evaluasi Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026.

Pemerintah menyebut telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan.

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Presiden sekaligus menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Abdul Razak mengatakan P HIMMAH mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, serta kemandirian ekonomi dan energi.

PP HIMMAH menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan arah yang lebih jelas
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TAGS   prabowo gibran prabowo subianto gibran rakabuming raka pp himmah

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