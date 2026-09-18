Prabowo Sebut Pembentukan Batalyon Baru untuk Jaga Kekayaan Negara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berencana membuka bataylon-bataylon baru.

Menurut Prabowo, pembentukan batalyon baru bertujuan menjaga kekayaan negara.

Selain itu, batalyon baru juga bertujuan mencegah praktik ilegal.

Di antaranya ialah pembalakan liar dan tambang ilegal.

Prabowo meyakini idealnya satu kabupaten dijaga oleh satu batalyon.

Walaupun demikian, kekuatan TNI saat ini belum dapat menjaga seluruh wilayah kabupaten/kota.

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Sebab, masih ada 360 kabupaten lebih yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.

"Padahal, di situ ada kekayaan kita,” kata Prabowo, Kamis (17/9).