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JPNN.com Jakarta Politik Prabowo Sebut Pembentukan Batalyon Baru untuk Jaga Kekayaan Negara

Prabowo Sebut Pembentukan Batalyon Baru untuk Jaga Kekayaan Negara

Jumat, 18 September 2026 – 12:00 WIB
Prabowo Sebut Pembentukan Batalyon Baru untuk Jaga Kekayaan Negara - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto wawancara bersama beberapa pimpinan redaksi media massa nasional di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah RI.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berencana membuka bataylon-bataylon baru.

Menurut Prabowo, pembentukan batalyon baru bertujuan menjaga kekayaan negara.

Selain itu, batalyon baru juga bertujuan mencegah praktik ilegal.

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Di antaranya ialah pembalakan liar dan tambang ilegal.

Prabowo meyakini idealnya satu kabupaten dijaga oleh satu batalyon. 

Walaupun demikian, kekuatan TNI saat ini belum dapat menjaga seluruh wilayah kabupaten/kota.

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Sebab, masih ada 360 kabupaten lebih yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.

"Padahal, di situ ada kekayaan kita,” kata Prabowo, Kamis (17/9).

Presiden Prabowo Subianto berencana membuka bataylon-bataylon baru. Menurut Prabowo, pembentukan batalyon baru bertujuan menjaga kekayaan negara.
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TAGS   prabowo subianto presiden prabowo tni kekayaan

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