JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dasco Sebut RUU Pemilu Masih Pembahasan Awal

Dasco Sebut RUU Pemilu Masih Pembahasan Awal

Sabtu, 19 September 2026 – 12:00 WIB
Dasco Sebut RUU Pemilu Masih Pembahasan Awal - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.

jakarta.jpnn.com - DPR sampai saat ini belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan para ketua umum partai politik terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu masih sebatas tahap awal sebagai forum brainstorming atau pertukaran pikiran.

Pembahasan itu dalam rangka persiapan menuju pembahasan yang akan dilakukan fraksi-fraksi di DPR.

Baca Juga:

"Brainstorming itu belum ada penentuan,” kata Dasco, Kamis (17/9).

Dasco menegaskan forum itu belum menghasilkan keputusan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Jadi, hasil diskusi-diskusi itu kira-kira antara lain seperti yang disampaikan Pak Sugiono itu," kata Dasco.

Baca Juga:

Dasco mengatakan wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan salah satu pandangan yang berkembang dalam diskusi.

Pembahasan itu masih akan berlanjut dan dapat mengikuti dinamika yang muncul selama penyusunan RUU Pemilu.

DPR sampai saat ini belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   dpr pemilu sufmi dasco ahmad undang-undang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU