Dasco Sebut RUU Pemilu Masih Pembahasan Awal

jakarta.jpnn.com - DPR sampai saat ini belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan para ketua umum partai politik terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu masih sebatas tahap awal sebagai forum brainstorming atau pertukaran pikiran.

Pembahasan itu dalam rangka persiapan menuju pembahasan yang akan dilakukan fraksi-fraksi di DPR.

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"Brainstorming itu belum ada penentuan,” kata Dasco, Kamis (17/9).

Dasco menegaskan forum itu belum menghasilkan keputusan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Jadi, hasil diskusi-diskusi itu kira-kira antara lain seperti yang disampaikan Pak Sugiono itu," kata Dasco.

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Dasco mengatakan wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan salah satu pandangan yang berkembang dalam diskusi.

Pembahasan itu masih akan berlanjut dan dapat mengikuti dinamika yang muncul selama penyusunan RUU Pemilu.