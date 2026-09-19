Dasco Sebut RUU Pemilu Masih Pembahasan Awal
jakarta.jpnn.com - DPR sampai saat ini belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan para ketua umum partai politik terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu masih sebatas tahap awal sebagai forum brainstorming atau pertukaran pikiran.
Pembahasan itu dalam rangka persiapan menuju pembahasan yang akan dilakukan fraksi-fraksi di DPR.
"Brainstorming itu belum ada penentuan,” kata Dasco, Kamis (17/9).
Dasco menegaskan forum itu belum menghasilkan keputusan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
"Jadi, hasil diskusi-diskusi itu kira-kira antara lain seperti yang disampaikan Pak Sugiono itu," kata Dasco.
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Dasco mengatakan wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan salah satu pandangan yang berkembang dalam diskusi.
Pembahasan itu masih akan berlanjut dan dapat mengikuti dinamika yang muncul selama penyusunan RUU Pemilu.
DPR sampai saat ini belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
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