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GP Al Washliyah Apresiasi Polri Gelar IAWP Conference & SOM di Bali: Bukti Kepercayaan Dunia Atas Keamanan Indonesia

Sabtu, 19 September 2026 – 21:00 WIB
GP Al Washliyah Apresiasi Polri Gelar IAWP Conference & SOM di Bali: Bukti Kepercayaan Dunia Atas Keamanan Indonesia - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Aminullah Siagian. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - GP Al Washliyah Apresiasi Polri Gelar IAWP Conference & SOM di Bali: Bukti Kepercayaan Dunia Atas Keamanan Indonesi

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) mengapresiasi Polri atas kepercayaan internasional yang diraih Indonesia sebagai tuan rumah dua agenda kepolisian besar dunia di Nusa Dua, Bali.

Rangkaian acara berskala global ini meliputi The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 serta The 14th Senior Officer Meeting (SOM) Polri – Australian Federal Police (AFP).

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Ketua Umum PP GP Al Washliyah, Aminullah Siagian mengatakan terpilihnya Indonesia, khususnya Bali, sebagai lokasi bertemunya ratusan delegasi polisi wanita dan petinggi kepolisian dari puluhan negara merupakan bukti nyata diakunya reputasi keamanan dan profesionalisme kepolisian Indonesia di mata dunia.

"Kami dari jajaran pemuda Al Washliyah sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras Kapolri beserta seluruh jajaran, khususnya Polda Bali yang telah bersiap mengamankan agenda besar ini melalui Operasi Gapura Agung IV 2026," kata Aminullah, Sabtu (19/9).

Menurut dia, ini bukan sekadar konferensi, melainkan cerminan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, damai, dan strategis dalam memimpin perubahan di kancah global.

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Konferensi IAWP ke-63 tahun ini mengusung tema penting, yaitu Women Leading Global Change (Perempuan Memimpin Perubahan Global).

Terkait hal tersebut, GP Al Washliyah menilai bahwa penguatan kapasitas polisi wanita (Polwan) sangat krusial dalam menjawab tantangan kejahatan modern, terutama yang membutuhkan pendekatan humanis seperti penanganan kejahatan transnasional, perlindungan anak, dan perdagangan manusia.

PP GP Al Washliyah mengapresiasi Polri atas kepercayaan internasional yang diraih Indonesia sebagai tuan rumah dua agenda kepolisian besar dunia
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TAGS   polri Bali kepolisian aminullah siagian

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