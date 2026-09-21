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JPNN.com Jakarta Politik Pangdam XVII Cenderawasih Sebut 4 Korban Penembakan KKB Papua Bukan Intel TNI

Pangdam XVII Cenderawasih Sebut 4 Korban Penembakan KKB Papua Bukan Intel TNI

Senin, 21 September 2026 – 12:00 WIB
Pangdam XVII Cenderawasih Sebut 4 Korban Penembakan KKB Papua Bukan Intel TNI - JPNN.com Jakarta
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Foto: ANTARA/Evarukdijati

jakarta.jpnn.com - Pangdam XVII Cenderawasih Febriel Buyung Sikumbang menepis kabar yang menyebut empat korban penembakan KKB Papua merupakan intel TNI.

Febriel Buyung mengatakan empat korban bukan intel TNI, seperti yang viral di media sosial.

Keempat orang itu adalah warga sipil. Tiga di antaranya adalah ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

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Satu korban lainnya ialah Aris Sanda yang berprofesi sebagai supir lajuran, bukan anggota TNI atau intel TN.

"Saya pastikan keempat korban adalah warga sipil," kata Febriel Buyung Sikumbang, Minggu (20/9).

Dia menjelaskan Kodam XVII Cenderawasih turut berbelasungkawa dan berdukacita atas insiden yang dialami warga.

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Febrile mengatakan TNI-Polri akan terus mengejar para pelaku.

Menurut dia, berbagai kasus penembakan yang dilakukan KKB menjadi perhatian serius TNI.

Pangdam XVII Cenderawasih Febriel Buyung Sikumbang menepis kabar yang menyebut empat korban penembakan KKB Papua merupakan intel TNI.
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TAGS   tni pangdam kkb papua penembakan

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