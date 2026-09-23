Panglima TNI Tekankan Kolaborasi untuk Tangani Konflik Papua
jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara tentang penanganan konflik di Papua.
Agus Subiyanto mengatakan pihaknya akan menggunakan kolaborasi untuk mengatasi konflik.
Menurut Agus Subiyanto, kolaborasi akan dilakukan dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi, yakni pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus, Minggu (20/9).
Menurutnya, kolaborasi akan mendukung operasi yang telah dilakukan oleh TNI.
Sebab, Papua merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak pegunungan.
Belakangan terjadi beberapa konflik di wilayah Papua.
Baru-baru ini, seorang sopir travel asal Toraja Aris Sanda alias Bapak Tasya ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan.
Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara tentang penanganan konflik di Papua.
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