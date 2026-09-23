Panglima TNI Tekankan Kolaborasi untuk Tangani Konflik Papua

jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara tentang penanganan konflik di Papua.

Agus Subiyanto mengatakan pihaknya akan menggunakan kolaborasi untuk mengatasi konflik.

Menurut Agus Subiyanto, kolaborasi akan dilakukan dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

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“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi, yakni pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus, Minggu (20/9).

Menurutnya, kolaborasi akan mendukung operasi yang telah dilakukan oleh TNI.

Sebab, Papua merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak pegunungan.

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Belakangan terjadi beberapa konflik di wilayah Papua.

Baru-baru ini, seorang sopir travel asal Toraja Aris Sanda alias Bapak Tasya ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan.