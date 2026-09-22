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Nusron Wahid Sudah 6 Bulan Mundur dari DPP Golkar

Selasa, 22 September 2026 – 12:00 WIB
Nusron Wahid Sudah 6 Bulan Mundur dari DPP Golkar - JPNN.com Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Foto: ANTARA/Harianto.

jakarta.jpnn.com - Nusron Wahid sudah mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji.

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"Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu," kata Sarmuji, Sabtu (19/9).

Sarmuji mengungkapkan Nusron kini tetap menjadi anggota atau kader biasa di Partai Golkar.

Dia mengatakan Nusron mengajukan pengunduran diri langsung ke Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

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Namun, dia tidak mengetahui alasan persis pria yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengundurkan diri.

"Mungkin ingin fokus ke hal lain," kata dia.

Nusron Wahid sudah mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
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TAGS   nusron wahid golkar bahlil lahadalia kpk

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