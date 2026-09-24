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JPNN.com Jakarta Politik Surya Paloh Berharap Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak Timbulkan Konflik

Surya Paloh Berharap Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak Timbulkan Konflik

Kamis, 24 September 2026 – 12:00 WIB
Surya Paloh Berharap Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak Timbulkan Konflik - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat memberi keterangan di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh berharap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak menimbulkan polemik.

"RUU Perampasan Aset merupakan produk legislasi yang unik," kata Surya Paloh, Sabtu (19/9).

Dia menilai saat ini anak bangsa masih belum benar-benar mampu untuk menyelaraskan hak dan kewajibannya.

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"Kalau hanya ini bisa menimbulkan polemik, untuk apa?” kata Paloh.

Menurut Paloh, hal yang terpenting ialah menghindari konflik.

“Hal yang paling kita jaga ialah jangan energi bangsa ini terbuang untuk polemik demi polemik," katanya.

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Dia pun mengajak agar bangsa untuk menyimpan energi dan menjaga stabilitas nasional. 

Pikiran-pikiran, kata dia, seharusnya bisa disalurkan secara kritis dan juga solutif.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh berharap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak menimbulkan polemik.
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TAGS   ruu perampasan aset surya paloh nasdem partai

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