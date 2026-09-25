Kapolri Dorong Polwan Jadi Pemimpin Perubahan

jakarta.jpnn.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendorong para polisi wanita (polwan) menjadi pemimpin perubahan.

Menurut Listyo Sigit Prabowo, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan.

Listyo Sigit Prabowo mengatakan para perempuan juga memiliki peran sebagai pemimpin perubahan.

Sigit menyampaikan hal tersebut saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9).

"Perempuan tidak sekadar bagian dari perubahan, tetapi juga dapat menjadi pemimpin perubahan," kata Listyo Sigit.

Menurut Listyo Sigit, penguatan peran perempuan masih relevan di tengah tantangan kesetaraan gender yang dihadapi masyarakat dunia.

Dia mengutip Global Gender Gap Report 2025 yang memperkirakan masih dibutuhkan sekitar 123 tahun untuk mencapai kesetaraan gender sepenuhnya.

Listyo Sigit menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan perlunya partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang semakin kuat di berbagai bidang.