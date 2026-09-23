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JPNN.com Jakarta Politik Investasi Era Presiden Prabowo Menguat, Stabilitas Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi

Investasi Era Presiden Prabowo Menguat, Stabilitas Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 23 September 2026 – 09:35 WIB
Investasi Era Presiden Prabowo Menguat, Stabilitas Jadi Modal Pertumbuhan Ekonomi - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto. Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Investasi tersebut telah menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja.

Prabowo bahkan memperkirakan arus modal berskala besar akan masuk dalam waktu dekat.

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Menurutnya, kepercayaan investor ditopang fundamental ekonomi Indonesia yang relatif terjaga di tengah volatilitas global.

“Kita akan melihat gelombang investasi yang cukup besar masuk ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab.

Selain investasi, pemerintah mencatat inflasi berada pada level 2,92 persen dan defisit fiskal tetap dijaga di bawah batas tiga persen.

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Pemerintah menjadikan stabilitas tersebut sebagai modal untuk mempertahankan pertumbuhan, mengembangkan industri dan memperluas kesempatan kerja.

Profesor Hubungan Internasional Webster University Rovshan Ibrahimov turut menyoroti transformasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target tahun ini
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto investasi pertumbuhan ekonomi

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