JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pencapaian Ekonomi Indonesia Dinilai Sudah Tepat

Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pencapaian Ekonomi Indonesia Dinilai Sudah Tepat

Kamis, 24 September 2026 – 22:05 WIB
Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pencapaian Ekonomi Indonesia Dinilai Sudah Tepat - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato sambutan dalam peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/7/2026). Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh

jakarta.jpnn.com - Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah berada di jalur yang tepat.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Falianty dan Tenaga Ahli Bakom Fithra Faisal mengungkapkan hal ini dalam diskusi bertema Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Bangun Optimisme Ekonomi Indonesia di salah satu televisi swasta, Kamis (24/9). 

Keduanya menyoroti strategi fiskal, stimulus domestik, serta ketahanan fundamental yang krusial bagi masa depan ekonomi nasional. 

Baca Juga:

”Inflasi kita terjaga meski ada Elnino dan supply chain disruption di Selat Hormuz. Kita masih bisa menjaga harga-harga kebutuhan pokok meskipun ada beberapa nanti yang mulai naik karena adanya low season,” kata Telisa.

Tren tingkat kemiskinan menurun. Ketimpangan koefisien secara tren juga ikut menurun. 

”Meskipun setahun terakhir ini ada naik, naiknya kecil banget. Overall tren dalam 5 tahun terakhir m masih oke,” lanjutnya. 

Baca Juga:

Arah kebijakan pemerintah saat ini sudah dirasakan masyarakat, bagaimana mendatangkan investasi, kemudian iuran BPJS, tarif listrik ditahan agar tidak naik, dan menjaga fiskal agar program prioritas bisa terus berjalan.

”Jika dikaitkan program prioritas, sudah ada perbaikan. Wajar jika desain awal ada kekurangan, tetapi yang penting terus dilakukan perbaikan agar multiplier effect dirasakan masyarakat,” tambahnya. 

Arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah berada di jalur tepat
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prabowo subianto gibran rakabuming raka ekonomi pakar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU