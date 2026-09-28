Datang di Pelantikan DPN IARMI 2025–2030, Ketum GP Al Washliyah Sebut Menwa Modal Penting Kebangsaan

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah Aminullah Siagian resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) periode 2025–2030 di Kampus IPDN, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9).

Kegiatan nasional ini juga menandai dimulainya masa kepemimpinan baru DPN IARMI di bawah nakhoda Ketua Umum Bahrul Akbar dan Sekretaris Jenderal Riza Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamen Kemendes PDT).

Aminullah Siagian menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya agenda pelantikan tersebut.

Dia optimistis bahwa jajaran kepengurusan baru mampu membawa organisasi bergerak lebih solid dan progresif.

“Alhamdulillah, pelantikan berjalan dengan lancar. Semoga Allah melancarkan kegiatan-kegiatan ke depan di bawah kepemimpinan Ketua Umum yang baru, Bahrul Akbar dan Sekjen Pak Riza Patria,” ujar Aminullah.

Dia menjelaskan IARMI memiliki posisi strategis sebagai wadah pemersatu bagi seluruh alumni Resimen Mahasiswa (Menwa) yang tersebar di berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, potensi besar alumni Menwa harus disinergikan dalam mendukung semangat pertahanan negara.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.