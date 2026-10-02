DPP Dilantik, PSN 08 Minta Pengurus Bantu Presiden Prabowo Jaga Ketahanan Pangan dan Energi

jakarta.jpnn.com - Paguyuban Solidaritas Nasional (PSN) 08 menggelar pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Masa Bhakti 2026-2029 di Jakarta, Kamis (1/10).

Pelantikan DPP PSN 08 2026-2029 itu dipimpin langsung Ketua Umum (Ketum) Brigjen TNI (Purn) S. Syamsul.

"Hari ini berkumpul bukan hanya untuk melantik pengurus baru. Hari ini PSN 08 mengukuhkan amanah, menyatukan tekad, dan membulatkan langkah untuk mengabdi kepada bangsa dan NKRI," kata Syamsul.

Menurut dia, momentum ini makin bermakna karena rakyat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Dia menjelaskan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan.

"Pancasila harus dihidupkan oleh pengurus dan anggota PSN 08 dalam tindakan, dengan persatuan, gotong royong, dan pengabdian nyata kepada masyarakat," kata Syamsul.

Syamsul menjelaskan PSN 08 harus membuktikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, kita tidak berhenti pada kata-kata.

"PSN 08 harus bekerja. PSN 08 harus bergerak. PSN 08 harus memberikan manfaat. Inilah semangat yang harus kita bangun di dalam PSN 08. Fokus perjuangan kita jelas, ketahanan pangan dan ketahanan energi," kata Syamsul.