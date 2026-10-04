Tidak Hanya Jaga Pertahanan, TNI Kawal dan Sukseskan Program Pembangunan Pemerintah

jakarta.jpnn.com - TNI tidak hanya menjalankan tugas utama dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga berkontribusi mendukung program pembangunan pemerintah.

Dukungan tersebut terlihat melalui pengawalan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Di Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Kopdes Merah Putih.

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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pembangunan koperasi.

“Kemudian menentukan langkah tindak lanjut agar pembangunan di tiap wilayah terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Achiruddin.

Menurutnya, pembangunan Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada penyelesaian infrastruktur.

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Keberadaan koperasi juga diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Dari percepatan pembangunan, diharapkan lahir KDKMP yang mampu ikut menggerakkan perekonomian dan memperkuat kemandirian masyarakat di desa dan kelurahan,” terangnya.