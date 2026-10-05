HUT TNI: Jokowi dan SBY Duduk Bersebelahan

jakarta.jpnn.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan HUT Ke-81 TNI di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10).

Selain Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menghadiri upacara peringatan HUT Ke-81 TNI.

Joko Widodo mengenakan setelan jas dan kopiah hitam.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu duduk berdampingan dengan SBY.

SBY memakai setelan jas dan baret hijau dengan empat bintang tersemat.

Upacara dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto bertindak sebagai komandan upacara.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengukuhkan enam panglima kodam.