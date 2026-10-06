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JPNN.com Jakarta Politik DPD Golkar Bali Minta Bantuan Logistik ke DPP

DPD Golkar Bali Minta Bantuan Logistik ke DPP

Selasa, 06 Oktober 2026 – 12:00 WIB
DPD Golkar Bali Minta Bantuan Logistik ke DPP - JPNN.com Jakarta
Ketua DPD Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih bahas tantangan logistik daerah ke Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Denpasar, Sabtu (3/10/2026). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali meminta bantuan logistik kepada DPP.

Logistik itu akan digunakan untuk memperkuat pergerakan politik di daerah.

"Logistik ini kadang-kadang menjadi faktor utama dalam kesuksesan,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih, Sabtu (4/10).

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Pria yang karib disapa Demer itu pun meminta secara terbuka bantuan logistik ke DPP.

“Kalau logistik kami agak kurang, kami lapor aja Ketum (Ketua Umum Golkar) untuk Bali. Jadi, perlu dibantu oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Demer.

Dia memaparkan konstelasi politik nasional saat ini menuntut kecerdasan, inovasi, kreativitas, serta kecepatan dalam mengambil keputusan strategis demi mencapai tujuan organisasi.

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Dia menilai kepemimpinan di tingkat pusat telah menunjukkan teladan melalui komitmen, ketulusan jiwa, serta keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

Menurut dia, Golkar mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali meminta bantuan logistik kepada DPP.
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TAGS   golkar Bali dpp dpd

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