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Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bagian Evaluasi dan Penataan

Rabu, 07 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bagian Evaluasi dan Penataan - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono buka suara tentang reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dave Laksono, reshuffle kabinet adalah bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Dave menjelaskan Presiden Prabowo tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan siapa yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

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"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu (4/10).

Dia mengatakan konsolidasi antarlembaga setelah pejabat-pejabat baru dilantik adalah hak yang penting.

Dengan demikian, program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

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Selain itu, berbagai program diharapkan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Namun, dia mengatakan para pejabat yang baru dilantik perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono buka suara tentang reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
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TAGS   reshuffle kabinet presiden prabowo dpr dave laksono

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