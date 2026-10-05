PP HIMMAH Yakin Listyo Sigit Prabowo Bawa KSP Percepat Program Prioritas Presiden Prabowo

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) meyakini Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

PP HIMMAH menilai mantan Kapolri itu memiliki kapasitas untuk memperkuat pengawalan sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan KSP memiliki posisi strategis dalam memastikan program-program prioritas pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi bisa dikawal implementasinya secara efektif di lapangan.

“Kami optimistis Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu mendorong percepatan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan dengan baik,” ujar Abdul Razak, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, PP HIMMAH akan ikut mengawal jalannya berbagai program prioritas pemerintah dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.

Pengawalan tersebut, kata dia, penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami publik sekaligus memberikan dampak nyata.

Abdul Razak menilai pengalaman Listyo Sigit selama memimpin institusi Polri menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan tugas barunya di lingkungan Istana.

Apalagi, KSP tidak hanya memiliki fungsi pengawalan program, tetapi juga berperan dalam mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kenegaraan.