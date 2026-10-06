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PP HIMMAH Yakin MA Objektif Putuskan Perkara Sengketa Ijazah Wapres Gibran

Selasa, 06 Oktober 2026 – 15:25 WIB
PP HIMMAH Yakin MA Objektif Putuskan Perkara Sengketa Ijazah Wapres Gibran - JPNN.com Jakarta
?Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers di pusat media Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) meyakini Mahkamah Agung (MA) akan memutus perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara objektif, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan perkara tersebut semestinya dilihat secara proporsional dan tidak terus-menerus menjadi bahan untuk menarik lembaga negara ke dalam polemik yang berkepanjangan. 

Dia juga menilai terdapat aspek waktu pengajuan gugatan yang perlu menjadi perhatian dalam proses hukum.

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"Sah-sah saja menggugat di negara demokrasi. Namun, jangan dilakukan secara maniak dan didasari semata-mata oleh kebencian,” kata Razak, Selasa (6/10).

Razak menjelaskan demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya.

“Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan sarana untuk menyerang atau menghancurkan pihak lain dengan cara-cara yang tidak sehat," tegas Razak.

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Razak juga menyoroti adanya dugaan kepentingan politik di balik kembali mengemukanya isu sengketa ijazah tersebut, terutama menjelang Pemilu 2029.

"Gerakan sengketa ijazah Gibran patut dilihat secara kritis. Jangan sampai persoalan hukum justru ditunggangi kepentingan politik praktis yang mulai dipersiapkan untuk pertarungan kekuasaan tiga tahun ke depan. Namun, tentu seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum," ujar Razak.

PP HIMMAH meyakini Mahkamah Agung (MA) akan memutus perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara objektif
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TAGS   ijazah gibran gibran rakabuming raka pp himmah mahkamah agung

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