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JPNN.com Jakarta Politik Pengamat Radikalisme Dorong Penguatan Pancasila untuk Cegah Ideologi Ekstrem

Pengamat Radikalisme Dorong Penguatan Pancasila untuk Cegah Ideologi Ekstrem

Selasa, 06 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Pengamat Radikalisme Dorong Penguatan Pancasila untuk Cegah Ideologi Ekstrem - JPNN.com Jakarta
Pengamat radikalisme dan terorisme Amir Mahmud menilai penguatan Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan, literasi, dialog kebangsaan, dan ketahanan sosial. Foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Pengamat radikalisme dan terorisme Amir Mahmud menilai penguatan Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan, literasi, dialog kebangsaan, dan ketahanan sosial.

Dengan demikian, ideologi ekstrem serta politik pecah belah di ruang digital bisa dicegah.

"Pancasila sangat efektif menjadi jembatan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari perbedaan suku, ras hingga agama, semua bisa diakomodasi," ujar Amir, Selasa (6/10).

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Menurut Amir, masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan nilai bersama untuk mengelola perbedaan.

Dengan demikian, tidak terjadi segregasi, intoleransi, serta konflik terbuka.

"Pancasila mengajarkan perbedaan adalah kenyataan sosial yang harus dikelola melalui kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan," ujar Dosen Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta itu.

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Amir mengatakan saat ini ideologi ekstrem makin mudah menyebar melalui media sosial dengan membawa narasi kebencian, intoleransi, dan ajakan kekerasan.

Konten-konten itu dikemas menggunakan bahasa agama maupun nasionalisme.

Pengamat radikalisme dan terorisme Amir Mahmud menilai penguatan Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan, literasi, dialog kebangsaan, dan ketahanan sosial
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TAGS   radikalisme terorisme pancasila Literasi

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