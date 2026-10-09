3 Anggota OPM Ditembak Mati Koops TNI Habema

jakarta.jpnn.com - Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya ditembak mati Prajurit Koops TNI Habema.

Peristiwa itu terjadi saat kontak senjata di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10).

Personel TNI yang terlibat kontak tembak berasal dari Tim Satgas Yonif 9 Marinir.

Aksi saling tembak terjadi ketika personel TNI sedang menjalankan Operasi Badai Kasuari 3.10 sebagai bagian dari upaya pengamanan wilayah dan penanganan gangguan kelompok bersenjata.

Saat menjalankan operasi itu, personel TNI mendapat serangan hingga akhirnya kontak tembak pun terjadi sekitar pukul 09.01 WIT.

Dalam peristiwa tersebut, tiga orang anggota kelompok bersenjata OPM dilaporkan terkena tembakan.

Satu jenazah ditemukan di lokasi, sedangkan dua orang lainnya dilaporkan terbawa arus sungai dan masih dalam pencarian.

Berdasarkan identifikasi awal, korban yang ditemukan diduga merupakan Manfred Fatem, Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya.