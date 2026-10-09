Nusron Wahid Tidak Penuhi Panggilan KPK, PP HIMMAH: Negara Jangan Kalah!

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendesak KPK segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

PP HIMMAH juga meminta KPK memastikan proses hukum berjalan tanpa terpengaruh jabatan maupun kepentingan politik.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mempertanyakan alasan ketidakhadiran Nusron yang sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah agenda kementerian yang menjadi alasan ketidakhadiran tersebut benar-benar mendesak sehingga pemeriksaan harus ditunda atau tidak.

“Kalau memang ada agenda kementerian, agenda apa yang begitu mendesak sampai pemeriksaan oleh KPK tidak bisa dihadiri? Ini perlu dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Razak, Jumat (9/10).

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi bahwa dirinya tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

KPK menyatakan akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan karena keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara.

Abdul Razak menyatakan ketidakhadiran seorang pejabat negara dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi tidak boleh membuat penegakan hukum kehilangan ketegasan.