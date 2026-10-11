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JPNN.com Jakarta Politik Komandan OPM di Maybrat Ditembak Mati, Pemerintah Terus Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua

Komandan OPM di Maybrat Ditembak Mati, Pemerintah Terus Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua

Minggu, 11 Oktober 2026 – 11:25 WIB
Komandan OPM di Maybrat Ditembak Mati, Pemerintah Terus Utamakan Keselamatan Masyarakat Papua - JPNN.com Jakarta
Personel TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Pen Habema

jakarta.jpnn.com - Perlindungan keselamatan masyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di Papua.

Operasi pengamanan yang dilakukan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya menghadapi ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh kekerasan.

Dalam kontak tembak di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Jumat (9/10/2026), tiga orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas.

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Salah satunya adalah Manfret Fatem, yang menurut keterangan TNI menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Panglima Komando Operasi TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menjelaskan bahwa kontak tembak terjadi saat personel gabungan melaksanakan pengamanan wilayah.

Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat personel TNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

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“Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dari kelompok bersenjata OPM dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian,” kata Riyanto.

Dua korban lainnya disebut bernama Yesias Fatem dan Antonius Assem alias Anton Fatem.

Perlindungan keselamatan masyarakat menjadi perhatian dalam upaya menjaga keamanan di Papua
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TAGS   papua tni opm keamanan

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