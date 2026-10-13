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KSAU Rombak Jajaran Pejabat, 4 Asisten Diganti

Selasa, 13 Oktober 2026 – 14:00 WIB
KSAU Rombak Jajaran Pejabat, 4 Asisten Diganti - JPNN.com Jakarta
Mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana (kiri) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dalam prosesi serah terima jabatan pejabat strategis TNI AU di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas TNI AU

jakarta.jpnn.com - KSAU Mohamad Tonny Harjono melakukan pergantian terhadap sebelas pejabat strategis.

Empat di antaranya ialah asisten KSAU. Posisi lainnya ialah Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau).

"Pergantian jabatan ini diharapkan bisa mendorong pembinaan personel dan penguatan organisasi secara berkelanjutan, sehingga terwujud sumber daya manusia TNI AU yang adaptif, profesional, dan unggul," kata Tonny, Selasa (13/10).

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Empat jabatan asisten KSAU yang mengalami pergantian meliputi Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Asisten Operasi (Asops), Asisten Personalia (Aspers), serta Asisten Teritorial (Aster).

Jabatan Asrena Kasau diserahterimakan dari Marsda TNI Ian Fuady kepada Marsda TNI Yostariza.

Sementara itu, jabatan Asops Kasau dari Marsda TNI Suliono kepada Marsda TNI Jorry S. Koloay.

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Selanjutnya, Marsda TNI Djoko Hadipurwanto menggantikan Marsda TNI Yostariza sebagai Aspers Kasau.

Sementara itu, Marsda TNI Bambang Gunarto menggantikan Marsda TNI Palito Sitorus sebagai Aster Kasau.

KSAU Mohamad Tonny Harjono melakukan pergantian terhadap sebelas pejabat strategis.
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TAGS   ksau tonny harjono tni asisten

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