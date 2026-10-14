DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla

jakarta.jpnn.com - Pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Sultan B Najamudin terkait keinginan beberapa negara membantu Indonesia.

Dia menilai bantuan internasional bisa menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penanganan karhutla.

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Sebab, dampak karhutla di Indonesia telah meluas hingga ke negara tetangga.

Menurut dia, masih terdapat titik api di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan penanganan intensif.

Sebab, kebakaran tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.

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"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata Sultan, Selasa (13/10).

Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla.