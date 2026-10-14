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JPNN.com Jakarta Politik DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla

DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla

Rabu, 14 Oktober 2026 – 12:00 WIB
DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla - JPNN.com Jakarta
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran rumah warga di Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (12/10/2026). Foto: ANTARA/HO-BPBD Muara Enim

jakarta.jpnn.com - Pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Sultan B Najamudin terkait keinginan beberapa negara membantu Indonesia.

Dia menilai bantuan internasional bisa menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penanganan karhutla.

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Sebab, dampak karhutla di Indonesia telah meluas hingga ke negara tetangga.

Menurut dia, masih terdapat titik api di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan penanganan intensif.

Sebab, kebakaran tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.

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"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata Sultan, Selasa (13/10).

Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla.

Pemerintah diminta mempertimbangkan bantuan dari negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
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TAGS   karhutla dpd pemerintah bantuan

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