KASAL Apresiasi Prajurit yang Tumpas OPM, Siapkan Kenaikan Pangkat

jakarta.jpnn.com - KASAL Muhammad Ali mengapresiasi prajurit TNI AL yang berhasil menumpas anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Maybart, Papua Barat Daya.

Para prajurit TNI AL itu tergabung dalam Korps Habema TNI.

Ali mengatakan para prajurit tersebut telah memberikan prestasi terbaik sehingga layak diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat.

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Para prajurit TNI itu juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan militer.

"Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberanian, dedikasi, dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas operasi demi menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ali, Selasa (13/10).

Kendati demikian, Ali tidak menjelaskan secara soal kapan pemberian pangkat dan kesempatan pendidikan itu akan diberikan kepada para prajurit.

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Sebelumnya, prajurit Koops TNI Habema menembak mati tiga orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya saat kontak senjata di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10)

Dalam siaran pers resmi Koops TNI Habema, personel TNI yang terlibat kontak tembak berasal dari Tim Satgas Yonif 9 Marinir.