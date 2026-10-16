Dudung Sebut Pemerintah Prioritaskan Mitigasi Karhutla Sejak Dini

jakarta.jpnn.com - Pemerintah memprioritaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini melalui penguatan pencegahan di daerah.

Tujuannya ialah untuk menekan risiko kebakaran sebelum api meluas.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bagian Evaluasi dan Penataan

"Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah," kata Dudung, Senin (12/10).

Dudung mengatakan pemerintah mendorong koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.

Langkah tersebut melibatkan Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Karang Taruna serta unsur pemerintah daerah.

Baca Juga: Komisi III DPR Tampung Aspirasi 60 Pihak soal RUU Perampasan Aset

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah juga mendorong kampanye pencegahan karhutla secara masif di daerah rawan kebakaran.

Di sisi lain, Dudung menyebut kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah menjadi salah satu prioritas perlindungan karena keberadaan satwa di kawasan tersebut.