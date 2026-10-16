JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dudung Sebut Pemerintah Prioritaskan Mitigasi Karhutla Sejak Dini

Dudung Sebut Pemerintah Prioritaskan Mitigasi Karhutla Sejak Dini

Jumat, 16 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Dudung Sebut Pemerintah Prioritaskan Mitigasi Karhutla Sejak Dini - JPNN.com Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman (dua kanan) tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026), untuk mengikuti rapat terbatas terkait karhutla. Foto: ANTARA/Irfansyah Nasution.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah memprioritaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini melalui penguatan pencegahan di daerah.

Tujuannya ialah untuk menekan risiko kebakaran sebelum api meluas.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Baca Juga:

"Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah," kata Dudung, Senin (12/10).

Dudung mengatakan pemerintah mendorong koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.

Langkah tersebut melibatkan Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Karang Taruna serta unsur pemerintah daerah.

Baca Juga:

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah juga mendorong kampanye pencegahan karhutla secara masif di daerah rawan kebakaran.

Di sisi lain, Dudung menyebut kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah menjadi salah satu prioritas perlindungan karena keberadaan satwa di kawasan tersebut. 

Pemerintah memprioritaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini melalui penguatan pencegahan di daerah.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   karhutla dudung abdurachman kebakaran pemerintah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU