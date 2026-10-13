PP HIMMAH Ajak Masyarakat Hentikan Polemik Ijazah Gibran, Fokus Awasi Program yang Dijanjikan

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dan ikut-ikutan memperpanjang polemik sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan setiap proses hukum telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya sehingga seluruh pihak wajib menghormati keputusan lembaga negara yang berwenang tersebut.

Baca Juga: PP HIMMAH Yakin MK Objektif Putuskan Perkara Sengketa Ijazah Wapres Gibran

"Kita menghormati proses hukum yang telah berjalan. Saatnya kita menurunkan suhu politik dan berhenti saling tuduh. Berdebat boleh, tetapi jangan sampai memecah belah persatuan bangsa," ujar Abdul Razak, Selasa (13/10).

Razak menegaskan perhatian publik sebaiknya dialihkan kepada pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan.

"Rakyat membutuhkan hasil nyata, bukan perdebatan tanpa akhir. Mari kita awasi bersama bagaimana program penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang terjangkau, dan penyerapan tenaga kerja dijalankan. Itu yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari," tambahnya.

Razak juga mengingatkan masyarakat untuk selektif menerima informasi di media sosial.

Menurut dia, banyak informasi yang belum tentu akurat tersebar cepat dan berpotensi memicu konflik.