Cegah Radikalisme Digital, Psikolog Sarankan Pendekatan Dialogis untuk Bentengi Anak

jakarta.jpnn.com - Akademisi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Putri Langka menyoroti fenomena radikalisme digital terhadap anak yang trennya makin meningkat belakangan ini.

Menurutnya, anak dan remaja tengah berada pada tahap krisis identitas yang sangat membutuhkan validasi sosial.

Pada usia transisi ini, validasi dari lingkaran pertemanan (significant others) sering kali dianggap lebih krusial dibandingkan arahan orang tua.

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Kondisi itu diperparah dengan adanya jarak antargenerasi (generation gap) yang kerap memicu miskomunikasi di dalam rumah.

Putri menjelaskan dunia online menjadi pelarian di tengah akses internet yang makin mudah.

“Dengan kondisi psikologis remaja yang kritis, tetapi pertimbangannya belum utuh, rekrutmen terhadap mereka menjadi sangat mudah,” ujar Putri, Rabu (14/10).

Lulusan Magister Psikologi Universitas Indonesia itu menjelaskan proses radikalisasi digital berlangsung sangat halus dan perlahan.

Para perekrut membutuhkan waktu untuk menanamkan kepercayaan (trust building). Kepercayaan tersebut dibangun melalui interaksi yang konsisten dan pemberian perhatian penuh yang mungkin tidak didapatkan anak di dunia nyata. Ketika rasa percaya telah terbentuk, mereka akan masuk lebih dalam untuk memanipulasi kedekatan emosional.