Kongres Nasional Ke-42 Syarikat Islam, Hamdan Zoelva Dorong Transformasi Organisasi

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar Kongres Nasional/Majelis Tahkim ke-42 di Surabaya, Jawa Timur, pada 17-20 Oktober 2026.

Kongres Nasional/Majelis Tahkim merupakan forum permusyawaratan tertinggi Syarikat Islam. Pada gelaran kali ini, kongres mengusung tema besar Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati.

Ribuan kaum Syarikat Islam mengikuti acara itu. Momentum itu mengingatkan pada peristiwa kongres pertama Syarikat Islam di Surabaya pada 26 Januari 1913 yang dihadiri ribuan kaum dan simpatisan SI yang menggetarkan pemerintahan Hindia Belanda waktu itu.

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Agenda utamanya ialah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan kaum Bumiputera, termasuk kemajuan perdagangan, ekonomi, pendidikan dan kehidupan keagamaan dengan kolaborasi tokoh sentralnya Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto.

Kongres tersebut sukses mengonsolidasikan kekuatan massa Islam dari ranah perdagangan menuju pergerakan nasional yang lebih luas.

Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva menyampaikan sejumlah refleksi setelah selama 10 tahun memimpin SI.

Menurutnya, setelah kongres kali ini, SI perlu melakukan perubahan dalam model pengelolaan organisasi.

Hamdan mendorong agar SI meninggalkan pola pengelolaan yang menyerupai partai politik dan memperkuat model organisasi berbasis etika, keikhlasan, serta ketulusan dalam membangun organisasi.