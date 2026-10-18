Profesor Angel Damayanti Sebut Penyalahgunaan Game Online Bisa Picu Radikalisme

jakarta.jpnn.com - Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) 2026–2030 Profesor Angel Damayanti mengatakan game online pada dasarnya bukan pemicu utama radikalisasi.

Namun, dia menyebut kerentanan tetap ada ketika fitur di dalam game online disalahgunakan.

“Risiko muncul ketika media ini dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, menormalisasi kekerasan, membangun loyalitas eksklusif, dan merekrut individu yang rentan seperti remaja dan anak muda,” ujar Angel, Sabtu (17/10).

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Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI itu menjelaskan kerentanan dipicu interaksi sosial berulang yang membangun ikatan emosional, identitas anonim, serta keleluasaan pemain dalam merancang skenario atau simbol permainan.

Pemanfaatan gim daring oleh kelompok radikal sebenarnya telah terdeteksi sejak dekade 1980-an hingga akhirnya berkembang pesat pada era digital saat ini.

Angel menjelaskan pada 2014, ISIS mulai menggunakan permainan online, seperti Call of Duty untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas dan memulai propagandanya.

Risiko game online menjadi makin besar ketika sejak 2020 permainan bisa dikustomisasi.

“Oktober 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengonfirmasi adanya pola rekrutmen yang mana anak-anak muda diarahkan dari platform gim menuju grup pesan tertutup, seperti WhatsApp atau Telegram, untuk komunikasi yang lebih intensif,” terang Angel.