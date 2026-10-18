Ketum DPP FOKSI: 2 Tahun Asta Cita Prabowo, Kemajemukan Jadi Kekuatan Kemajuan Bangsa

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk memperkuat kemajemukan sebagai modal pembangunan nasional.

Menurut Natsir, semangat Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo perlu diwujudkan melalui penguatan persatuan, gotong royong, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan Indonesia.

Dia menegaskan kemajemukan bukanlah hambatan dalam pembangunan.

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Menurut dia, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekuatan strategis yang dapat memperkokoh fondasi bangsa.

"Indonesia dibangun di atas kemajemukan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa," ujar Muhammad Natsir Sahib, Minggu (18/10).

Natsir mengatakan pembangunan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan, serta pemeliharaan kerukunan sosial juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, semangat Asta Cita harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan santri, generasi muda, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.